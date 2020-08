Dune, il trailer ha una data di uscita: arriverà a settembre con le proiezioni di Tenet negli USA

Dune, l'atteso film diretto da Denis Villeneuve, arriverà nei cinema americani a dicembre e online è stato rivelato che il primo trailer dovrebbe essere distribuito il 2 settembre.

Nelle sale, infatti, il video verrà proiettato prima del film Tenet diretto da Chistopher Nolan e distribuito da Warner Bros.

Il sito Trailer Track riporta la più che probabile presentazione delle prime immagini di Dune il 2 settembre, solo nelle sale che proiettano il nuovo lungometraggio di Christopher Nolan. Secondo le fonti della pubblicazione il video verrà poi condiviso ufficialmente online dal 9 settembre.

Il lungometraggio racconta la storia di "Paul Atreides (Chalamet), un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere".

Il protagonista del film diretto dal regista canadese Denis Villeneuve, in arrivo nelle sale americane a dicembre, è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling.