Dune: Timothée Chalamet paragona l'importanza della saga a quella di Harry Potter

Si apre oggi la 78° Mostra del Cinema di Venezia. Tra i film più attesi svetta l'adattamento di Dune, firmato da Denis Villeneuve. Il suo protagonista, Timothée Chalamet, che interpreta il giovane Paul Atreides, ha paragonato l'importanza del libro a Harry Potter

Timothée Chalamet ha commentato l'esperienza sul set di Dune con enorme entusiasmo dichiarando a Deadline:

"È stato snervante fin da quando il progetto è stato annunciato perché ci sono i fan del libro e i fan della versione di David Lynch, del gioco per computer e di tuta la saga. Sono in molti ad amare Dune. E gran parte della nostra cultura pop, dei film e dei libri deriva da Dune e dalla filosofia del libro. Sono rimasto scioccato nell'apprendere quante persone hanno una connessione di livello superiore con il romanzo. Per me è paragonabile a quello che ha significato Harry Potter per la nostra generazione. Dune non è una lettura difficile, ma non è fatto per essere consumato tanto facilmente, penso che sia giusto dirlo".

Chalamet ha anche confermato che, se la Warner Bros. darà il via libera alla seconda parte di Dune, la collega Zendaya Coleman, che interpreta Chani, interesse sentimentale di Paul, avrà la possibilità di esplorare il suo personaggio in modo più approfondito:

"Sicuramente, Chani avrà un ruolo enorme nel prossimo film. Non so se c'è ancora una sceneggiatura, ma basandosi sul libro, insieme a Lady Jessica (Rebecca Ferguson) hanno molto da fare insieme, mettiamola così".

Dopo il passaggio alla Mostra di Venezia 2021, dove verrà presentato Fuori Concorso il 3 settembre, l'uscita di Dune nei cinema italiani è fissata per il 16 Settembre 2021. Qui trovate la nostra guida ai 15 film più attesi della 78 Mostra del Cinema di Venezia.