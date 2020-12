Dune: Timothée Chalamet indossa una felpa della Legendary per protesta in TV

Dune: la prima immagine di Timothée Chalamet nel film di Denis Villeneuve

Timothée Chalamet ha indossato una felpa della Legendary, casa di produzione di Dune, alla fine del nuovo episodio di Saturday Night Live, di cui era il conduttore. Questo è accaduto durante gli ultimi minuti del programma, quando il cast e gli ospiti si congedano dal pubblico.

Timothée Chalamet (al centro) al Saturday Night Live con la felpa della Legendary

Chalamet non si è espresso pubblicamente sull'attuale disputa tra Legendary Entertainment e Warner Bros., ma alcuni stanno già interpretando la maglietta come gesto di solidarietà nei confronti della prima azienda, che ha apertamente contestato la decisione della Warner di far uscire tutti i suoi lungometraggi previsti per il 2021 in formato ibrido, con la distribuzione contemporanea in sala e su HBO Max.

Dune: Timothee Chalamet in una scena

La Legendary ha dichiarato di stare esplorando vie legali per quanto riguarda Dune e Godzilla vs. Kong, avendo finanziato entrambi i film al 75%, e si presume che il cast, di cui fa parte anche Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, sia a favore dell'iniziativa per questioni contrattuali e finanziarie: come svelato infatti dopo l'annuncio della Warner, gli attori principali hanno accettato compensi inferiori in cambio di più generose percentuali sui guadagni, percentuali che con l'attuale strategia sono a rischio perché la disponibilità in streaming subito potrebbe compromettere la presenza in sala (senza dimenticare il fattore pirateria, dato che la formula in questione sarà applicabile solo negli Stati Uniti, mentre in altri paesi è prevista l'esclusiva nei cinema).

Dune: Denis Villeneuve con Javier Bardem sul set del film, nel 2020

Anche Denis Villeneuve, regista del nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert, ha contestato la strategia della Warner, affermando di preferire un eventuale ulteriore rinvio pur di non rinunciare alla distribuzione tradizionale. Il film doveva inizialmente uscire proprio in questi giorni, ma è stato posticipato di quasi un anno, a ottobre 2021. Villeneuve è tra i numerosi cineasti e attori coinvolti nei nuovi progetti Warner ad aver appreso la notizia tramite gli annunci ufficiali, senza alcun preavviso da parte dello studio.