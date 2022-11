Dune: The Sisterhood, il regista Johan Renck annuncia l'inizio delle riprese

Il regista Johan Renck ha annunciato su Instagram l'inizio delle riprese della nuova serie Dune: The Sisterhood, ideata come prequel della storia dei film.

Il regista Johan Renck ha annunciato l'inizio delle riprese della serie Dune: The Sisterhood, il progetto spin-off del film diretto da Denis Villeneuve che è tratto dall'opera di Frank L. Herbert.

Il progetto è prodotto per HBO Max e gli eventi sono ideati come una storia prequel rispetto a quella raccontata nei lungometraggi.

Nel cast di Dune: The Sisterhood ci saranno Emily Watson, Shirley Henderson, Indira Varma, Travis Fimmel, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, e Chloe Lea.

Diane Ademu-John è creatrice, sceneggiatrice, co-showrunner e produttrice della serie. Alison Schapker sarà co-showrunner e nel team degli autori c'è anche Jon Spaihts.

Ecco l'annuncio compiuto da Johan Renck online:

La serie è ambientata 10.000 anni prima dell'ascensione di Paul Atreides e segue le Sorelle Harkonnen, interpretate da Emily Watson e Shirley Henderson, mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la setta nota come Bene Gesserit.