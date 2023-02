Dune Parte 2, una star del film assicura: "Il cattivo di Austin Butler non avrà la voce di Elvis"

Tra le grandi new entry di Dune: Parte Due, sequel del kolossal sci-fi diretto da Denis Villeneuve, ci sarà Austin Butler nei panni di Feyd-Rutha Harkonnen, nipote del temibile Barone Vladimir Harkonnen. Il giovane attore è fresco di una nomination agli Oscar per la sua magistrale performance in Elvis, ma per quest'occasione abbandonerà la sua voce che ha utilizzato in onore dell'iconico rocker.

A dichiararlo è stato Dave Bautista, anche lui tra i grandi protagonisti di Dune, in una recente intervista ai microfoni di USA Today: "Sul set è stato grandioso e terrificante al tempo stesso. Facevo fatica a riconoscerlo e non aveva assolutamente la voce di Elvis. Il suo look era differente, tutto quello che faceva era differente".

Di recente era stato lo stesso Austin Butler ad ammettere di come volesse sbarazzarsi dell'accento di Elvis, ma il procedimento potrebbe avergli danneggiato le corde vocali.

Dune e Fondazione: è arrivato il tempo della grande fantascienza

Nel sequel di Dune Paul, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet, e sua madre, parte affidata a Rebecca Ferguson, uniranno le forze con i Fremen per provare a vendicarsi di chi ha distrutto la loro famiglia. Chani, interpretata da Zendaya, dovrebbe inoltre avere un ruolo più centrale dopo essere stata una presenza limitata nel primo film.

Le riprese di Dune: Part Two si sono ufficialmente concluse a dicembre, il film uscirà nelle sale il prossimo 3 novembre.