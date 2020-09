Dune: svelato l'aspetto di Javier Bardem nel ruolo di Stilgar, nuovo sguardo a Lady Jessica

Nuove foto di Dune sono approdate in rete svelando il look del personaggio interpretato da Javier Bardem, Stilgar, voce dei Fremen, e offrendo un nuovo sguardo sulla Lady Jessica di Rebecca Ferguson e sul Duca Leto, interpretato da Oscar Isaac.

Parlando di Lady Jessica, nei romanzi di Frank Herbert la madre di Paul Atreydes è un personaggio secondario, ma Denis Villeneuve ha sentito la necessità di espandere il ruolo, come ha rivelato a Empire:

"Non volevo che Lady Jessica fosse una comparsa costosa. una delle cose che amo del romanzo è che contiene un forte equilibrio tra potere maschile e potere femminile".

Per conservare tale equilibrio, il regista di Dune ha lavora con gli sceneggiatori Eric Roth e Jon Spaihts per trasformare Lady Jessica in una sacerdotessa guerriera che è più di madre per Paul, diventando anche la sua protettrice e la sua addestratrice. Lady Jessica è membro di una setta di donne chiamata Bene Gesserit e possiede abilità sovrumane, come la capacità di leggere nella mente.

"Lady Jessica è una madre, è una concubina, è un soldato" ha dichiarato a Vanity Fair Rebecca Ferguson. "Denis è stato molto rispettoso del lavoro di Frank nei romanzi, ma la qualità degli archi narrativi delle figure femminili è stata portata su un nuovo livello. Ci sono stati alcuni cambiamenti, e i ritratti sono stati tratteggiati con grande accuratezza."

L'uscita di Dune è fissata per il 18 dicembre. Pochi giorni fa è stato diffuso sul web il trailer leaked di Dune.