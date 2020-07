Dune: Rebecca Ferguson conferma i reshoots a breve a Budapest

Come conferma Rebecca Ferguson sul suo account Instagram, il cast di Dune si prepara a una trasferta europea per i reshoots che prenderanno il via a breve a Budapest.

Il regista Denis Villeneuve sta ultimando il monumentale adattamento del romanzo sci-fi di Frank Herbert e presto darà il via alle riprese aggiuntive, come conferma la Ferguson scrivendo:

"Dune tornerà a Budapest presto per le riprese aggiuntive, non vedo l'ora di rivedere tutti e tornare sotto quel cappuccio!"

Dune: la prima immagine di Timothée Chalamet nel film di Denis Villeneuve

Le riprese di [FILM=/film/dune_23231/]Dune[/FILMhanno preso il via on location a Budapest e in Giordania a marzo 2019. Fanno parte del cast Timothée Chalamet nei panni del protagonista messianico Paul Atreydes, Rebecca Ferguson nel ruolo di Lady Jessica, Oscar Isaac in quelli del Duca Leto, Zendaya nel ruolo della misteriosa Chani, Stellan Skarsgard nelle vesti del perfido Barone Harkonnen, Josh Brolin è Gurney Halleck, Javier Bardem è Stilgar e Jason Momoa interpreta Duncan Idaho.

Dune, Timothée Chalamet rivela: "è stato estenuante"

Per il momento, nonostante l'emergenza sanitaria globale, l'uscita di Dune non è stata modificata ed è ancora fissata al 18 dicembre 2020.