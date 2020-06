Dune, Timothée Chalamet rivela: "è stato estenuante"

Timothée Chalamet ha dovuto affrontare alcune vere e proprie sfide con Dune, film che ha girato nelle remote regioni fuori Abu Dhabi. In una recente intervista l'attore ha parlato soprattutto del caldo estenuante che ha caratterizzato buona parte delle riprese del film.

Chalamet, noto per i suoi ruoli in film quali Chiamami col tuo nome e Lady Bird (solo per citarne alcuni) ha raccontato: "Ricordo di essere uscito dalla mia stanza alle 2 del mattino e c'erano già, probabilmente, 37° gradi. La temperatura durante le riprese era talvolta di 48° gradi. Ci mettono un berretto là fuori, se fa troppo caldo. È stato utile essere in tuta e essere a quel livello di stanchezza."

Basato sull'omonimo libro di Frank Herbert e diretto da Denis Villeneuve, Dune è un progetto ambizioso in cui le riprese sono state girate in diversi paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti. I deserti che circondano Abu Dhabi, sono stati il luogo adatto per rappresentare l'omonima località di Dune, ovvero il pianeta Arrakis, il luogo dell'ambita sostanza nota come spezia e in cui imperversano i giganteschi vermi di sabbia. In questo pianeta, il personaggio di Timothée Chalamet, Paul Atreides, si ritrova per gran parte del romanzo originale. Chalamet ha raccontato a Vanity Fair che le temperature erano così calde anche la mattina presto, che alla fine arrivava sempre un punto in cui il lavoro doveva semplicemente essere messo in pausa.

Alla fine, però, Timothy Chalamet ha scoperto che essere così a disagio è stato utile per la sua recitazione: camminare su dune incendiate, l'ha reso di certo più vicino al suo personaggio e a dimostrare il senso reale della sua impresa. Tuttavia, la produzione ha anche effettuato riprese in Ungheria e Norvegia. La fotografia principale è iniziata a maggio 2019 e si è conclusa il luglio successivo.

Zendaya in una immagine del film Dune del 2020

A differenza di Dune di David Lynch del 1984, l'adattamento di Denis Villeneuve non toccherà tutta la storia originale di Frank Herbert. Il film Dune che arriverà nei cinema questo inverno, narrerà soltanto la prima metà del libro e la seconda metà non ha ancora ottenuto il via libera ufficiale.

Insieme a Timothee Chalamet, il cast di Dune comprende Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem, Zendaya Colemane Charlotte Rampling. Insieme alla regia e alla sceneggiatura di Denis Villeneuve, dietro le quinte ci sono anche Greig Fraser come direttore della fotografia, Joe Walker come montatore e Hans Zimmer che si occupano della colonna sonora del film.