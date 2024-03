Dune - Parte Due, l'incredibile duello tra Paul e Feyd-Rautha rifatto coi LEGO

Proprio come già accaduto con il trailer di Deadpool & Wolverine, un utente ha ricreato il momento chiave del duello tra Paul Atreides e Feyd-Rautha in Dune - Parte Due interamente tramite i LEGO.

Si tratta del momento culminante del film di Denis Villeneuve attualmente nelle sale di tutto il mondo, quando il Paul Atreides di Timothée Chalamet affronta in un duello mortale il Feyd-Rautha di Austin Butler, campione scelto per rappresentare l'Imperatore di Christopher Walken per il trono reclamato dal Muad'Dib.

Paul Atreides e Feyd-Rautha Harkonnen, due facce della stessa medaglia

È lecito definire Feyd-Rautha l'arcinemesi di Paul nel nuovo film. Questi due giovani uomini sono davvero due facce della stessa medaglia. Ma cosa rende Feyd-Rautha l'immagine speculare e contorta di Paul? E come sono collegati i due uomini dalle Bene Gesserit e dal loro programma di riproduzione che dura da secoli?

Paul Atreides e Feyd-Rautha Harkonnen sono legati in più modi. Certo, sono entrambi giovani uomini che si dà il caso siano bravi con la lama e che rappresentano il futuro delle rispettive casate, ma c'è di più. Paul e Feyd sono entrambi il risultato di uno sforzo secolare per produrre il messia cosmico definitivo, noto come Kwisatz Haderach.

Dune - Parte due è il maggior incasso del 2024 a quattro giorni dall'uscita in sala

Creare il Kwisatz Haderach è l'obiettivo finale della Sorellanza Bene Gesserit. Il nome si traduce approssimativamente in "colui che può essere in molti luoghi allo stesso tempo". Il Kwisatz Haderach è un Bene Gesserit maschio con la capacità di accedere alle memorie genetiche dei suoi antenati maschi e femmine, abbattendo di fatto le barriere tra spazio e tempo e creando il superuomo perfetto che può guidare la galassia in avanti.