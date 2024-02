Dune: Parte Due, dalla Francia prime reazioni: 'Apoteosi a ogni livello, il miglior blockbuster di sempre'

Dopo una proiezione in anteprima a Parigi sono arrivate le prime reazioni e sono entusiastiche

Nella giornata di ieri Dune: Parte Due è stato protagonista di una speciale anteprima per il pubblico nel cinema Le Theatre Grand Rex a Parigi. Inevitabile quindi l'arrivo delle prime reazioni che indicano già il film di Denis Villeneuve come uno dei migliori blockbuster di sempre.

Previsto per il 28 febbraio 2024, Dune: Parte Due sarebbe dovuto uscire inizialmente nell'ottobre 2023, ma a causa del protrarsi degli scioperi da parte di sceneggiatori e attori a Hollywood, la Warner ha preferito rinviare la pellicola per evitare di non poter usufruire dei servigi delle sue star durante la promozione stampa e le anteprime pubbliche.

Di seguito vi proponiamo una selezione di queste prime reazioni del pubblico presente alla proiezione di Dune: Parte Due.

"Sono così grato di essere vivo solo per aver visto questo, per avere avuto la possibilità di vedere un film come questo, è difficile da descrivere". (@Hycarius)

"Auguro a tutti i futuri film di fantascienza la migliore fortuna per il prossimo decennio, dato che questo stabilisce un livello davvero alto. Davvero eccezionale". (@Siphano)

"Questo film è superiore al 95% di tutte le produzioni hollywoodiane". (@CapPopcorn)

"Dune 2 è potente ed epico! C'è così tanto in ballo che è un'apoteosi a ogni livello. Non riesco a credere a quello che ho appena visto". (@CineHDFR)

"Più grande, più epico, più intimo... Denis Villeneuve realizza una seconda opera che eleva la saga di DUNE ai ranghi dei più grandi blockbuster di fantascienza moderni." (@DailyPop)

"Le promesse di Denis Villeneuve sono state mantenute: DUNE 2 è potente, epico e ancora più grandioso!". (@DuneInfoFR)

"Non ero un grande fan del primo 'Dune', ma 'Parte 2' è qualcosa di diverso. Sono stato conquistato dall'epicità e dalla grandiosità del film". (@Les_Bonhommes)

"Non so cosa dire dopo questo grande schiaffo in faccia, ma viva il cinema, viva Denis Villeneueve e viva la perfezione che è questo film". (@Kellie0210)

"Siamo a febbraio e abbiamo già il miglior blockbuster dell'anno. Imbattibile". (@ZiggyYag)

"Il "film perfetto" esiste, e si chiama "Dune Part 2". Denis Villeneuve grazie di esistere, sei il re". (@M0ithis)

"Dune 2 è il capolavoro che stavamo aspettando! Il film alterna brillantemente scene intime e scene d'azione strabilianti, più presenti qui che nel primo. Il carisma di Chalamet risplende! Villeneuve fa entrare ancora di più Dune nella leggenda". (@westworldlesang)

Dune: Parte Due sarà "più tragico del libro", Denis Villeneuve anticipa il finale straziante

"Sarò onesto, Dune 1 impallidisce in confronto a Dune 2". (@CineFredo)

"Dune 2 è un'esperienza visiva e sensoriale pazzesca! Probabilmente più incredibile del primo capitolo. Molto più denso, più azione e una mitologia che si sviluppa poco a poco. Voglio solo rivederlo!". (@Al3x_Aug)