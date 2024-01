Dune: Parte Due sarà 'più tragico del libro', Denis Villeneuve anticipa il finale straziante

Il finale della seconda parte di Dune si concluderà in maniera più oscura e tragica rispetto agli eventi raccontati nel romanzo di Frank Herbert dal quale sono adattati i due film di Denis Villeneuve.

Dune - Parte Due: Florence Pugh in una scena

A confermarlo è stato lo stesso regista canadese:"Tutti gli elementi sono presenti. Ma penso che l'adattamento cinematografico sia più tragico rispetto al libro. Il modo in cui termina la Parte Due... creerebbe un equilibrio totale per concludere la storia di Paul in quella che potremmo chiamare Parte Tre".

Un terzo film?

Le dichiarazioni di Villeneuve sono avallate anche dalla star dei due film, Timothée Chalamet, che ha parlato proprio della possibilità di lavorare ad un terzo film di Dune:"L'idea mi entusiasma molto. Se il momento e l'opportunità arrivano per completare la storia con Messiah, penso che siamo tutti super entusiasti al riguardo".

Anche Zendaya è favorevole ad un terzo capitolo:"Denis è un artista e non ama condividere finché non le ha capite. Quindi, ogni volta che è pronto saremo tutti ansiosi di sentire qual è la sua visione".

Nel cast della seconda parte di Dune troviamo Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck) e Austin Butler (Feyd-Rautha Harkonnen). Il film uscirà nelle sale italiane il 28 febbraio.