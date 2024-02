Dune: Parte Due dovrebbe registrare l'incasso più alto del 2024 al debutto

Mentre mancano pochi giorni al debutto nelle sale di Dune: Parte Due, gli analisti prevedono che il sequel supererà di gran lunga i numeri ottenuti al box-office dal primo film.

Denis Villeneuve torna alla regia del prossimo sequel della Warner Bros. che continuerà le avventure del Paul Atreides di Timothée Chalamet sul pianeta desertico di Arrakis. Il primo capitolo, che adatta la prima parte dell'amato romanzo di Frank Herbert, è stato un successo nel 2021, concludendo la sua corsa nelle sale con oltre 402 milioni di dollari in tutto il mondo.

Bisogna ricordare però che gli incassi del primo film furono limitati dall'uscita in contemporanea in streaming su HBO Max, dovuta alla strategia adottata dalla Warner in tempo di pandemia.

Quanto incasserà Dune: Parte Due?

Le prime proiezioni prevedono che il sequel guadagnerà oltre 65 milioni di dollari nel suo weekend di apertura. In questo modo, il seguito del film di Villeneuve supererebbe le cifre del weekend di apertura del primo film, il cui totale era stato di 41 milioni di dollari. Dune: Parte Due si preannuncia anche come il primo grande successo dell'anno, anche se l'interesse sostenuto nelle settimane successive all'uscita sarà la chiave del suo successo.

Dune: Parte Due, dalla Francia prime reazioni: "Apoteosi a ogni livello, il miglior blockbuster di sempre"

Con le sale cinematografiche non più in preda al COVID-19, il film ha molte più probabilità di rivelarsi un grande successo. Inoltre, le prime recensioni di Dune Parte Due stanno già gridando al capolavoro, cosa che fa aumentare ancora di più l'hype del pubblico verso la pellicola.