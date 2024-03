Dune - Parte Due, Devis Villeneuve: 'Ecco quale scena è ispirata a Lo Squalo di Spielberg'

Nel corso di una recente intervista a Vanity Fair, Denis Villeneuve ha svelato che una scena in particolare del suo Dune - Parte Due è ispirata direttamente da Lo squalo, il capolavoro di Steven Spielberg del 1975.

In queste ore Dune - Parte Due ha superato i 500 milioni di dollari al box-office mondiale superando gli incassi del primo Dune, uscito nel 2021, che si era fermato a 434 milioni (complice anche la duplice uscita in streaming sull'allora HBO Max).

La scena ispirata a Spielberg è quella che vede protagonista il verme delle sabbie:

Paul Atreides cavalca un verme delle sabbie

"Questa inquadratura in cui vediamo Paul camminare, mi piace molto la tensione che viene portata dall'immobilità, dall'essere di fronte a un paesaggio immobile", ha spiegato Villeneuve. "C'è qualcosa qui, a dire il vero, che è stato ispirato da Lo squalo, l'idea che ciò che non si vede è più spaventoso".

Il regista poi aggiunto che "sapere che c'è qualcosa sotto che potrebbe arrivare presto è una lezione che ho imparato molto tempo fa da Spielberg".

Non è la prima volta che Villeneuve mostra il suo apprezzamento per Spielberg e i suoi film. Il regista aveva nominato Incontri ravvicinati del terzo tipo come uno dei suoi film di fantascienza preferiti di tutti i tempi, e in precedenza aveva mostrato il suo apprezzamento per il regista ai DGA Awards 2022 con un discorso accorato.