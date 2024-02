Dune - Parte 2: Denis Villeneuve spiega perché ha mantenuto segreta la presenza di Anya Taylor-Joy

Il regista Denis Villeneuve ha parlato del coinvolgimento di Anya Taylor-Joy in Dune - Parte 2, elemento rimasto segreto a lungo nonostante la grande attenzione nei confronti del film.

L'attrice ha infatti confermato la sua presenza tra gli interpreti solo in occasione della première che si è svolta a Londra.

La spiegazione del filmmaker

Rispondendo alle domande di The Hollywood Reporter, Denis Villeneuve ha spiegato perché non era stata annunciata la presenza di Anya Taylor-Joy tra gli interpreti di Dune - Parte Due.

Il filmmaker ha dichiarato: "Penso che Hollywood sia la città più al centro dei gossip sulla Terra e volevo, come esperimento, scoprire quanto a lungo avremmo potuto mantenere un segreto".

Villeneuve ha quindi parlato dell'attrice raccontando: "Abbiamo girato con un'unità speciale. Siamo andati in Africa, in Namibia, per girare con Anya mantenendo la segretezza. E semplicemente amo l'idea di mantenere qualcosa di sorprendente per il pubblico fino alla fine, era quasi come un regalo che volevo mantenere per i fan".

Cosa accadrà in Dune: Parte 2

Il film, di cui potete leggere la nostra recensione, esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Denis Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.