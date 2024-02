Dune: Parte Due, Denis Villeneuve: 'Ecco perché ho girato l'intero film in IMAX'

Il primo Dune era stato girato parzialmente in IMAX, ma, stando a quanto dichiarato da Denis Villeneuve, Dune: Parte Due è invece girato completamente con la rivoluzionaria tecnologia utilizzata tra gli altri anche da Christopher Nolan.

Pochi altri film hanno avuto questa opportunità, ma Dune: Parte Due girato interamente in IMAX non è stata solo una decisione logistica per il regista, ma anche una decisione legata alla praticità della storia e alla complessità della sua narrazione.

Dune: Parte Due, quanto manca all'uscita?

Previsto per il 28 febbraio 2024, Dune: Parte Due sarebbe dovuto uscire inizialmente nell'ottobre 2023, ma a causa del protrarsi degli scioperi da parte di sceneggiatori e attori a Hollywood, la Warner ha preferito rinviare la pellicola per evitare di non poter usufruire dei servigi delle sue star durante la promozione stampa e le anteprime pubbliche.

Dune: Parte Due in IMAX, non solo scelta logistica

In un'intervista, Villeneuve ha parlato del processo che lo ha portato a girare l'intero film in questo modo. "Il fatto è che in Dune l'idea era quella di girare in IMAX tutto ciò che era legato alla natura e allo spazio. Perché ciò che è molto interessante per un regista è usare un cambio di formato come una nuova sorta di ritmo interiore, si può aumentare l'impatto di alcune emozioni o l'impatto di alcune rivelazioni o la scoperta di un nuovo paesaggio".

Dune: Parte Due sarà "più tragico del libro", Denis Villeneuve anticipa il finale straziante

Villeneuve ha continuato: "La seconda parte è girata per lo più nel deserto, quindi Greig Fraser (direttore della fotografia) e io abbiamo deciso di puntare tutto su di esso. Ho utilizzato maggiormente i cambiamenti di formato, passando da un rapporto IMAX standard di 1:43 a 1:90, che è un po' meno brusco. È un film molto più coinvolgente e per me aveva senso girarlo tutto in IMAX".