Dune: Parte Due, Anya Taylor-Joy criticata per il look alla premiere: 'La cosplayer di una donna mussulmana'

La comunità mussulmana si solleva contro il look problematico di Anya Taylor-Joy sfoggiato alla premiere mondiale di Dune: Parte Due.

Il look di Anya Taylor-Joy alla premiere mondiale di Dune: Parte Due non è passato inosservato, anzi. L'attrice è divenuta bersaglio di una marea di critiche per aver sfoggiato un velo che la faceva sembrare la "cosplayer di una donna mussulmana".

La star de La regina degli scacchi si è presentata sul red carpet londinese indossando un abito bianco lungo fino al pavimento firmato Dior e la testa coperta da un velo che ricordava un burka musulmano e un hijab.

Nel corso della premiere Anya Taylor-Joy ha confermato la sua presenza in Dune: Parte Due dove avrà un ruolo di primo piano, affiancando le star Timothée Chalamet e Zendaya. Ma ad attirare l'attenzione è stato il suo look considerato "problematico" per le sue somiglianze con gli abiti tradizionali indossati dalle donne musulmane.

Dune: Parte Due, dalla Francia prime reazioni: "Apoteosi a ogni livello, il miglior blockbuster di sempre"

Le proteste su Twitter

"Si travestono da donne musulmane, ma non parlano mai a loro favore", ha commentato un utente frustrato su X/Twitter. Un altro ha scritto che la sua decisione di indossare l'abito è stata "disgustosa", e molti lo descrivono come un esempio di "orientalismo".

L'orientalismo è una teoria formulata dall'accademico Edward Said per denotare l'imitazione razzializzata o la rappresentazione di aspetti del mondo orientale da parte di artisti della società occidentale. La teoria suggerisce che le comunità orientali siano spesso considerate "esotiche" e "misteriose" da altre comunità.

Un utente su X/Twitter ha affermato che l'outfit rappresenta un doppio standard, scrivendo: "Una ragazza bianca che lo indossa segue la moda, una ragazza nera o musulmana che lo indossa è oppressa".

Un altro ha detto: "Quindi la modestia nel vestire è opprimente e arretrata solo quando è praticata dalle donne musulmane. Fatto."

Qualcuno ha suggerito che il look di Anya Taylor-Joy potrebbe essere ispirato a differenti religioni e culture instillando il dubbio, "Musulmano o cattolicesimo?" visto che l'attrice sembra avere l'aspetto di una suora cattolica.

E c'è chi ha cercato di smorzare i toni, spiegando che prima di dare giudizi affrettati bisognerebbe conoscere l'ispirazione dietro l'abito.

"L'odio: comprensibile, ma forse fuorviante, penso che gli attori dovessero vestirsi in un certo modo, quindi trattenete l'odio finché non si sa con certezza".

Sullo stesso red carpet di Dune: Parte Due ha invece colpito positivamente il look stile Cyborg di Zendaya, che ha attirato l'ammirazione dei fan.

L'uscita italiana di Dune: Parte Due è fissata per il 28 febbraio.