Dune - Parte 2: quattro volumi Panini per scoprire il mondo di Frank Herbert portato al cinema da Villeneuve

In questi giorni il film Dune - Parte Due, diretto da Denis Villeneuve, è protagonista nelle sale e, in occasione dell'arrivo nelle sale del film, Panini Comics ha proposto quattro volumi perfetti per immergersi nel mondo di Frank Herbert.

Sul grande schermo sono Timothée Chalamet e Zendaya, nei ruoli di Paul Atreides e della giovane fremen Chani, a conquistare il pubblico con le avventure tratte dai romanzi.

Le storie proposte tra le pagine

Dune - Parte Due, diretto da Denis Villeneuve di cui potete leggere la nostra recensione, esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Per entrare ancora di più nel vivo del nuovo capitolo della storia, Panini Comics presenta quattro volumi imperdibili per tutti gli amanti del film, utili per scoprire le origini della saga scritta da Frank Herbert e approfondire vicende e curiosità della storia.

Dune: la graphic novel

La prima proposta è Dune: La Graphic Novel Ufficiale del Film: un nuovo, emozionante modo di assaporare il fantastico mondo di Dune con la storia di Paul, il brillante erede di Casa Atreides. Un viaggio alla scoperta del destino del giovane verso grandi cose, al di là della sua comprensione, e un viaggio sul pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo.

All'interno del volume, di 136 pagine e con un prezzo di 19 €, anche un'introduzione di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, autori dei romanzi prequel di Dune.

L'arte e l'anima di Dune - Parte Due

Con L'arte e l'anima di Dune - parte II continua il travolgente viaggio nel dietro le quinte e la genesi del progetto Dune, dagli intricati costumi agli effetti digitali più eccezionali e innovativi. Una lettura imperdibile per comprendere al meglio l'approccio visionario di Dennis Villeneuve che ha reso il capolavoro di Frank Herbert un film da Oscar, già disponibile in pre-order su Amazon.it.

Nelle 240 pagine del volume, con un prezzo consigliato di 45 €, inoltre non mancano imperdibili contenuti inediti, come le interviste esclusive al cast tecnico e artistico.

Dune: le acque del Kanly

La terza proposta di Panini è Dune: Le Acque del Kanly: un'opera imperdibile che riadatta magistralmente un racconto breve realizzato da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, con la matita di Francesco Mortarino.

Nelle 112 pagine, messe in vendita a un prezzo di circa 18 €, si racconta una storia ambientata dopo gli eventi della Battaglia di Arrakeen, il leggendario signore della guerra Gurney Halleck ha giurato che otterrà la sua vendetta contro gli Harkonnen, con ogni mezzo necessario. Alleato con dei contrabbandieri di spezie, Gurney ha l'opportunità di sferrare un colpo letale al proprio nemico, ma a quale costo?

Dune - Casa degli Harkonnen

L'ultima proposta è Dune: Casa degli Harkonnen 1, il secondo romanzo prequel di Dune adattato per la prima volta da Brian Herbert, Kevin J. Anderson e Michael Shelfer. Un viaggio nel passato per scoprire come le complesse e brutali scelte degli Harkonnen ne hanno plasmato il futuro. Leto dovrà compiere scelte strazianti, mentre il Barone Harkonnen trama non solo contro gli Atreides, ma anche contro il Bene Gesserit e l'Imperatore stesso. Chi sta osservando il Duca Atreides da lontano?

Il volume, composto da 112 pagine, ha un costo consigliato di circa 18 €.