Dune: Parte 2, Paul Atreides si scontra con Feyd-Rautha nella prima clip del film

È stata diffusa la prima clip di Dune: Parte Due che, sebbene duri solo 20 secondi, ci offre un primo sguardo allo scontro tra Paul Atreides (Timothée Chalamet) e il sadico Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler). Lo sneak peek ci permette anche di ascoltare la particolare voce usata da Butler per Feyd.

Di seguito potete vedere la clip:

A clip of the Feyd against Paul in Dune Part Two. pic.twitter.com/dntLRWp4Pn — ????. Å????í | Secrets of Dune (@SecretsOfDune) February 2, 2024

Il film esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Denis Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert.

Feyd-Rautha

Butler ha parlato della sua preparazione per il ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen durante una recente intervista con Total Film. "Denis me lo ha descritto come se avesse una natura psicotica, ma anche qualcosa di seducente. Ed è affamato di potere. Ho iniziato a pensare: 'Beh, come è cresciuto? Come sarebbe la sua voce? Come respirerebbe? Come si muoverebbe?". È stato quello il vero divertimento, quando si iniziano a riempire tutti quei dettagli", ha detto l'attore di Elvis.