Dune, Denis Villeneuve: 'Il terzo film sarà anche l'ultimo per me'

Denis Villeneuve ha chiarito che la sua visione dell'universo di Dune creato da Frank Herbert prevede tre film: Dune e Dune: Parte Due, entrambi tratti dal romanzo, e un terzo film, Dune Messiah, basato sul sequel letterario omonimo del 1969.

Nel corso della sua vita Frank Herbert scrisse altri quattro romanzi di Dune ma Villeneuve ha chiarito al Time in un'intervista che 'Dune Messiah dovrebbe essere l'ultimo film di Dune per me'. Il terzo film era già nella testa del regista canadese da parecchio tempo. Lo scorso anno al magazine Empire confessò:"Se riesco a realizzare una trilogia sarebbe un sogno".

Il futuro di Dune

La terza parte dovrebbe concludere l'esperienza di Denis Villeneuve alla regia di Dune ma è difficile stabilire adesso se il cineasta abbandonerà sicuramente il franchise dopo Dune Messiah.

Dune - Parte Due: Florence Pugh in una scena

Il suo addio non impedirebbe a Warner Bros. di proseguire, nel caso in cui lo studio volesse farlo. Nel cassetto ci sono altri sei libri di Frank Herbert e quattordici tomi scritti dal figlio dell'autore, Brian Herbert e da Kevin J. Anderson. Comprendono tre trilogie prequel, una coppia di romanzi a conclusione delle trame dei sei libri originali di Herbert e diversi romanzi interstiziali. Un materiale potenzialmente infinito ma la presenza di Denis Villeneuve dopo il terzo film probabilmente rimarrà in dubbio per parecchio tempo.