Dune: Parte 2 cambia di nuovo data di uscita negli Stati Uniti

La data di uscita nelle sale americane di Dune: Parte 2 continua a cambiare e, questa volta, Warner Bros ha deciso di anticipare il debutto di due settimane.

Il sequel arriverà quindi l'1 marzo nei cinema, dopo i continui slittamenti che erano stati causati dallo sciopero degli attori.

Il nuovo film

Dune - Parte Due: una scena

Il film Dune: Parte Due prosegue l'adattamento cinematografico di Denis Villeneuve dei romanzi di Frank Herbert. Il primo film era arrivato sugli schermi, anche in streaming, nel novembre 2021, riuscendo comunque a conquistare 402 milioni di dollari ai box office.

I protagonisti del primo capitolo tornano sul grande schermo affiancati da numerose nuove star internazionali, tra queste: il candidato all'Oscar, Timothée Chalamet ("Wonka", "Chiamami col tuo nome"), Zendaya ("Spider-Man: No Way Home", "Malcolm & Marie", "Euphoria"), Rebecca Ferguson ("Mission: Impossible - Dead Reckoning"), il candidato all'Oscar Josh Brolin ("Avengers: Endgame", "Milk"), il candidato all'Oscar Austin Butler ("Elvis", "C'era una volta... a Hollywood"), la candidata all'Oscar Florence Pugh ("Black Widow", "Piccole donne"), Dave Bautista (i film "Guardiani della galassia", "Thor: Love and Thunder"), il Premio Oscar Christopher Walken ("Il cacciatore", "Hairspray - Grasso è bello"), Stephen McKinley Henderson ("Barriere", "Lady Bird"), Léa Seydoux (la saga "James Bond" e "Crimes of the Future"), con Stellan Skarsgård ("Mamma Mia!" i film, "Avengers: Age of Ultron"), la candidata all'Oscar Charlotte Rampling ("45 anni", "Assassin's Creed") e il vincitore dell'Oscar Javier Bardem ("Non è un paese per vecchi", "A proposito dei Ricardo").

Dune - Parte Due: 5 cose che non vediamo l'ora di vedere nel sequel di fantascienza

Cosa racconterà Dune: Parte 2

Il lungometraggio esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.