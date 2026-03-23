Anya Taylor-Joy non ha dubbi: "Questo è il peggior personaggio della mia carriera"

La star di Furiosa e La regina degli scacchi ha parlato del personaggio più sgradevole da lei interpretato all'interno di una serie molto seguita dai fan.

Anya Taylor-Joy è consapevole che uno dei personaggi più noti da lei interpretati è anche il "peggiore" in termini di piacevolezza. L'attrice ha parlato della figura sgradevole nel corso di un'ospitata al Late Night with Seth Meyers in cui ha ricordato il ruolo ricoperto nella serie Netflix Peaky Blinders, popolarissima in Argentina, paese d'origine della sua famiglia.

"Sono sempre colpita da quali tra i miei personaggi piacciano alla mia famiglia", ha confessato. "Peaky Blinders è popolarissimo in Argentina. È forse il personaggio peggiore che abbia mai interpretato. La mia famiglia lo adora. Lo adora davvero!"

Anya Taylor-Joy in una foto di Peaky Blinders

Quale personaggio interpretava Anya Taylor-Joy in Peaky Blinders?

Il personaggio tanto sgradevole a cui l'attrice ha fatto illusione è quello di Gina Gray, socialité americana che sposa Michael Gray (Finn Cole), il cugino di Tommy Shelby (Cillian Murphy). La figura viene introdotta nella quinta stagione, con l'ambiziosa Gina che istiga il marito a sfidare Tommy per il controllo dell'attività, pilotando le decisioni del marito. Le tensioni che crea in famiglia l'hanno resa uno dei personaggi più divisivi per i fan.

Gina Gray cerca, infatti, di convincere Michael a ristrutturare l'azienda e a trasferirsi a New York. Tuttavia, i suoi piani falliscono e lei diventerà una spina nel fianco di Tommy.

Quali sono i prossimi progetti di Anya Taylor-Joy

L'attrice non ha fatto ritorno in Peaky Blinders: The Immortal Man, disponibile su Netflix il 20 marzo, ma a dicembre la rivedremo in Dune: Parte Tre, che concluderà la trilogia di Denis villeneuve. Confermato il suo ritorno anche nel cast vocale di Super Mario Galaxy: Il film nei panni della Principessa Pesca.

Taylor-Joy farà inoltre ritorno sul piccolo schermo in Lucky, nuova serie in arrivo su Apple TV quest'estate. Oltre a essere produttrice esecutiva, l'attrice interpreta anche il ruolo principale, affiancata da Annette Bening, Timothy Olyphant e Aunjanae Ellis-Taylor. La miniserie thriller segue le vicende di Lucky, un'ex truffatrice che viene coinvolta in un'ultima rapina ad alto rischio che va storta, costringendola alla fuga. La serie debutterà in streaming il 15 luglio 2026.