Zendaya stupisce i fotografi e i fan alla première di Dune: Parte due con un look futuristico

Alla première londinese di Dune: Parte Due il look argentato e futuristico di Zendaya ha stupito i fotografi e i tanti fan arrivati per applaudire le star del film.

Zendaya si è presentata alla première di Dune: Parte Due con un abito in piena atmosfera sci-fi che ha sorpreso i fan.

La giovane attrice ha infatti indossato una creazione di Thierry Mugler ideata per la collezione autunno-inverno del 1995.

L'apparizione della star

L'interprete della guerriera Chani in Dune: Parte Due ha posato per i fotografi indossando la futuristica creazione d'alta moda, accompagnata da accessori argentati che ben si adattavano al look.

Zendaya ha posato per i fotografi con il suo outfit robotico e ha successivamente fatto un cambio d'abito per poter stare più comoda durante l'importante serata.

L'attrice è infatti ricomparsa sul red carpet con un abito lungo nero molto elegante, accompagnato da spettacolari gioielli impreziositi con alcuni smeraldi.

Il suo amico e collega Timothée Chalamet, invece, ha scelto dei pantaloni argentati.

Dune: 5 cose che non sapete sull'adattamento di Denis Villeneuve

Il secondo capitolo della storia

Il film diretto da Denis Villeneuve, tratto dai romanzi di Frank Herbert, esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

La première di Londra ha inoltre svelato la presenza nel cast del film di Anya Taylor-Joy, con un ruolo di cui non sono stati condivisi i dettagli.