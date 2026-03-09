Anya Taylor-Joy nel cast di The Hunt for Gollum? Chi potrebbe interpretare

Un weekend decisivo per The Hunt for Gollum. Secondo le indiscrezioni due importanti ingressi nel cast avrebbero aiutato Andy Serkis a completare la lista dei protagonisti del nuovo capitolo della saga de Il signore degli anelli. Il primo nome è quello di Anya Taylor-Joy. La star de La regina degli scacchi e Furiosa potrebbe presto chiudere l'accordo per interpretare un personaggio non meglio specificato, ma su cui possiamo fare qualche ipotesi. In più sarebbe stato trovato l'interprete del giovane Aragorn che prenderà il posto di Viggo Mortensen.

Cannes 2017: Anya Taylor-Joy sul red carpet di The Meyerowitz Stories

Le ipotesi sul ruolo di Anya Taylor-Joy

Attrice versatile e trasformista, in passato Anya Taylor-Joy non ha fatto mistero di mare l'universo fantasy di Tolkien e questa potrebbe essere l'occasione per realizzare un suo vecchio sogno se sarà confermata l'indiscrezione diffusa da DanielRPK. Lo scooper ha rivelato di aver visto una lista di casting del film col nome di Anya Taylor-Joy e che la star sarebbe impegnata nelle trattative con lo studio.

Non sono stati rivelati dettagli specifici sul suo potenziale ruolo, sebbene precedenti indiscrezioni indichino che il film preveda due nuovi ruoli femminili importanti: uno più vecchio e uno più giovane. In un'intervista con Stephen Colbert del 2021, l'attrice rivelò di aver passato il Natale facendo una maratona de Il signore degli anelli e confessò che il suo scopo principale nella vita era somigliare a un elfo. Lo scherzoso desiderio di incarnare l'estetica eterea e fantastica dei personaggi di Tolkien potrebbe presto realizzarsi.

Chi sarà il nuovo Aragorn?

Un primo piano di Leo Woodall

Un'altra importante novità riguarda il casting di Aragorn. Dopo la conferma che Viggo Mortensen non avrebbe fatto ritorno, la produzione si è messa alla ricerca di un giovane interprete a cui affidare il ruolo di Grampasso. Secondo lo scooper Daniel Richtman, "Leo Woodall [visto di recente in Norimberga, ndr] sarebbe in trattativa per il ruolo maschile principale in The Hunt for Gollum (escluso Gollum). Il personaggio non è stato ancora nominato, ma presumo che sia Aragorn/Grampasso."

Grazie alla sua discendenza Númenóreana, Aragorn invecchia molto più lentamente di un uomo normale (aveva 87 anni durante la Guerra dell'Anello), e The Hunt for Gollum è ambientato solo 20 anni prima degli eventi de La Compagnia dell'Anello. Woodall ha 29 anni e sembra significativamente più giovane, ma potrebbe essere la scelta giusta per rimpiazzare l'amato Viggo Mortensen.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Quando inizieranno le riprese di Caccia a Gollum?

Secondo quanto anticipato, The Hunt for Gollum sarà ambientato nel periodo compreso tra le trilogie de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, con Gandalf che invia Aragorn in missione per trovare Gollum prima che venga catturato dalle forze di Mordor e rivelare loro dove si trova l'anello.

Confermato il ritorno nel cast delle star originali Elijah Wood, Ian McKellen e Andy Serkis. Da confermare Orlando Bloom, Sean Astin, Cate Blanchett e Liv Tyler, ma tra le varie possibilità ad Anya Taylor-Joy potrebbe essere affidato il ruolo di una giovane Arwen.

La produzione del film dovrebbe iniziare in Nuova Zelanda a maggio, e si vocifera che potrebbe in realtà essere l'inizio di una nuova trilogia del Signore degli Anelli dopo gli iconici film di Peter Jackson usciti nel 2001, 2002 e 2003, e dopo Lo Hobbit.

The Hunt for Gollum uscirà nelle sale il 17 dicembre 2027.