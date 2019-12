Dune, Oscar Isaac: "La visione di Denis Villeneuve è brutale e da incubo"

Oscar Isaac ha svelato che la visione di Denis Villeneuve nell'atteso Dune sarà da incubo. L'interprete di Star Wars: L'ascesa di Skywalker sarà protagonista della prossima annata cinematografica nel ruolo del Duca Leto Atreides nell'adattamento di Dune firmato da Denis Villeneuve, adattamento che si profila cupo e brutale.

In Dune Oscar Isaac sarà il padre del protagonista, Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet. Parlando della nuova versione, Isaac ha anticipato:

"Non potrei immaginare nessuno più adatto al tono dei romanzi di Frank Herbert di Denis. Ciò che vedete sarà come avvolto in un incubo. La saga contiene elementi brutali, è scioccante, è spaventosa, è viscerale. Con Denis, Chalamet e Rebecca Ferguson, come una famiglia unita, abbiamo cercato di riprodurre quel tipo di emozione. Sono più che felice. Credo che il film sia unico e speciale."

Dune: Denis Villeneuve annuncia l'arrivo di una serie tv, ecco i primi dettagli

David Dastmalchian, collaboratore abituale di Denis Villeneuve, in precedenza aveva anticipato che che il suo film sarà molto più vicino al romanzo di Herbert rispetto all'adattamento di David Lynch del 1984: "Il vecchio detto 'fedele allo spirito' si applica al lavoro di Villeneuve in Dune. Il modo in cui Denis ci ha parlato del film e ciò che ho visto onora tutto ciò che Frank Herbert ha messo nel suo romanzo. Denis non ha paura, fa delle scelte ed esplora luoghi che abbiamo bisogno di vedere al cinema".

Qui potete leggere le anticipazioni sulla versione di Dune di Denis Villeneuve, che arriverà al cinema nel dicembre 2020.