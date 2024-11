Dune: Imperium, il gioco che vi trasporta su Arrakis in offerta su Amazon per il Black Friday

Se amanti del mondo costruito da Frank Herbert, vi segnaliamo che il gioco da tavolo Dune: Imperium è attualmente in sconto su Amazon per il Black Friday.

Oggi vi segnaliamo che il gioco da tavolo Dune: Imperium è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 35,71€, con uno sconto del 18% sul prezzo più basso recente indicato (43,41€) e del 29% sul prezzo consigliato indicato (49,99€), il tutto grazie al Black Friday 2024. Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo in questione è venduto e spedito da Amazon.

Un gioco da tavolo per i fan di Dune

In Dune: Imperium, il tavolo da gioco si trasforma in un campo di battaglia per il destino di Arrakis, il pianeta desertico che racchiude il più prezioso dei tesori: la Spezia. Qui, ogni scelta conta e ogni mossa può essere l'ago della bilancia tra gloria e disfatta. Con una goccia d'acqua e pochi uomini al seguito, i giocatori devono costruire il loro potere scegliendo tra diplomazia, strategia militare e intrighi sottili.

Con una durata variabile tra i 60 e i 120 minuti e un gameplay che supporta fino a quattro partecipanti, Dune: Imperium sfida il giocatore a calarsi nei panni dei grandi leader dell'Impero. Quale sarà il vostro sigillo? La spada affilata della forza o la stretta di mano di un'alleanza decisiva? La sfida è lanciata, il deserto attende. Cos'aspettate a passare da Amazon?