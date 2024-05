Dune: Kyle MacLachlan non è interessato a un cameo nei film di Villeneuve

Kyle MacLachlan è stato il protagonista di Dune nella versione diretta da David Lynch, ma l'attore non sembra interessato ad apparire con un cameo nei film diretti da Denis Villeneuve.

Il regista canadese dovrebbe prossimamente ritornare nell'universo creato da Frank Herbert con un terzo capitolo con star Timothée Chalamet, ma i fan della saga sembra non potranno assistere a un importante ritorno.

Nessun cameo nel terzo film

Dune: Francesca Annis e Kyle Maclachlan in una scena

Intervistato da MovieWeb, Kyle MacLachlan ha dichiarato: "Ho fatto il mio lavoro con Dune. Ma sono entusiasta nello scoprire cosa arriverà".

L'ex interprete di Paul Atreides ha aggiunto: "Non ho ancora visto il secondo film o il completamento del primo libro. Amo il romanzo. Lo adoro fin da quando ero un ragazzino. Ogni volta che posso andare a vedere qualcosa di legato a Dune sarò felice".

La star di Twin Peaks ha comunque sottolineato che ha apprezzato moltissimo il lavoro compiuto da Denis Villeneuve: "Penso abbiano fatto un lavoro meraviglioso. Non vedo quindi l'ora di vederlo".

Il legame tra regista e attore

Kyle, nell'intervista, ha inoltre ricordato la sua grande amicizia e la collaborazione con Lynch, ribadendo che tra di loro esiste un legame e si vogliono bene come amici e collaboratori. MacLachlan ha sottolineato: "Abbiamo una specie di equilibrio tra di noi che è davvero efficace sullo schermo".

I fan dei nuovi film di Dune spera che lo stesso feeling possa continuare a esistere tra Chalamet e Villeneuve, filmmaker che in più occasioni ha lodato la giovane star, spiegando inoltre come è stato felice di poterlo seguire nella sua crescita personale e professionale negli ultimi anni.

Il regista canadese aveva ricordato: "All'inizio provavo molta empatia nei confronti di Timothée mentre stava facendosi avanti in una produzione di quella portata. Lui ha l'età dei miei figli e stavo cercando di trovare dei modi per prendermi cura del mio nuovo amico. Forse sono stato paternalistico".