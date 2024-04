Dune, Kyle MacLachlan ricorda il primo giorno sul set: 'Non avevo idea di cosa stessi facendo'

Impegnato nella promozione di Fallout, Kyle MacLachlan ha avuto modo di ricordare il suo primo giorno sul set di Dune, il fallimentare adattamento realizzato da David Lynch e rivelatosi un flop di critica e pubblico nel 1984.

MacLachlan ricorda ancora che l'autore di Dune Frank Herbert era presente sul set quel primo giorno e quanto si sentisse nervoso all'epoca. L'attore non ha perso di vista l'importanza di quel debutto, che gli ha dato la sensazione di aver raggiunto un obiettivo importante nella sua carriera con il ruolo da protagonista nel film: Paul Atreides.

Dune: un primo piano di Kyle MacLachlan

"Oh mio Dio, ricordo il primo giorno di riprese di Dune a Città del Messico", ha ricordato MacLachlan. "C'era Frank Herbert, che aveva scritto il libro, ovviamente, di Dune. Era il nostro primo giorno e tutto quello che dovevo fare era camminare con mia madre, interpretata da Francesca Annis, passando davanti a del verde e poi a dei fiori rossi, e ricordo che ero molto, molto nervoso. Non sapevo bene cosa stessi facendo, ma ho prestato attenzione e ho fatto una piccola passeggiata. Ho pensato: 'Sto facendo un film qui. Eccomi qui".

Sul successo del Dune di Denis Villeneuve

L'attore ha dichiarato di amare molto il romanzo Dune: "Sì, amo moltissimo Dune. Quindi ogni opportunità di vedere quella storia rivisitata mi rende felice", ha detto recentemente MacLachlan, dichiarandosi felice di vedere il successo del franchise grazie ai film di Denis Villeneuve. Pur non avendo ancora visto il secondo capitolo, ha fatto sapere che ha intenzione di farlo, aggiungendo: "Non l'ho ancora visto. Non vedo l'ora di vederlo, di vedere la continuazione della storia e di vedere come l'hanno gestita".

Come noto, Legendary e Warner hanno confermato lo sviluppo di Dune 3, che vedrà il ritorno di Denis Villeneuve alla regia e la conclusione della storia di Paul Atreides con l'adattamento della storia narrata in Messia di Dune.