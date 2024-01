Dune: il film cult di David Lynch torna nelle sale americane per il 40° anniversario

A 40 anni dall'uscita, il controverso adattamento firmato da Lynch tornerà nelle sale (per il momento solo in quelle americane).

Prima dell'arrivo di Dune: Parte Due di Denis Villeneuve, il pubblico potrà rivedere o recuperare il Dune di David Lynch, visto che la pellicola tornerà nelle sale americane in occasione del suo 40° anniversario.

L'appuntamento è fissato per il 18 e 19 febbraio prossimi, mentre dal 28 febbraio sarà disponibile nelle sale Dune: Parte Due. La versione del film di Lynch che sarà proiettata è quella di 2 ore e 17 minuti.

La proiezione è descritta come segue: "L'attesa versione cinematografica del classico epico di fantascienza di Frank Herbert, Dune, esplode sullo schermo con effetti speciali abbaglianti, immagini indimenticabili e potenti interpretazioni. La saga del guerriero intergalattico Paul Atreides (Kyle MacLachlan) e della sua ascesa messianica al comando è interpretata da un cast all star, tra cui Jose Ferrer, Max Von Sydow, il premio Oscar Linda Hunt e la leggenda del rock Sting. Questa monumentale produzione di Dino DeLaurentiis è diretta da David Lynch (The Elephant Man, Eraserhead), con la fotografia del premio Oscar Freddie Francis, le musiche della band vincitrice del Grammy Toto e l'incredibile creazione di mostri da parte di Carlo Rambaldi di E.T.. Visitate un mondo incredibile al di là del tempo e dello spazio e vivete l'avventura definitiva che va oltre l'immaginazione".

Dune: David Lynch svela che è l'unico film di cui non è orgoglioso

Il film di David Lynch è uno dei tanti casi in cui un regista ha rivelato pubblicamente le difficoltà incontrate nel consegnare al pubblico la visione che intendeva avere di una storia, affrontando anche le difficoltà nel lavorare per uno grande studio cinematografico. Tuttavia, negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi in cui a un regista è stato concesso di riproporre la propria versione del film, anche se questa non è una strada che Lynch è assolutamente interessato a percorrere.