Dune, Kyle MacLachlan: "Dopo il flop del film, a Hollywood mi trattavano come un paria"

Kyle MacLachlan sarà per sempre grato a David Lynch per avergli dato una seconda possibilità con Velluto Blu dopo il flop di Dune.

Dopo il flop di Dune, Kyle MacLachlan pensava che la sua carriera fosse finita. Il film di fantascienza del 1984, diretto da David Lynch, è stato considerato un disastro al momento dell'uscita quando non è riuscito a recuperare il budget oltre ad essere massacrato dalla critica.

Dune: Francesca Annis e Kyle Maclachlan in una scena

"Dune non è andato molto bene", ha ammesso con un eufemismo Kyle MacLachlan durante la serie Criterion Collection Closet Picks. "In effetti, dopo, mi sono sentito un po' un paria a Hollywood. Niente lavoro, niente di niente".

Lo stesso David Lynch ha espresso a lungo la sua avversione per il film, ammettendo il fallimento. "Dico sempre che Dune è un'enorme tristezza nella mia vita", ha detto Lynch nel 2019. "Non avevo il controllo del montaggio finale su quel film. Non avevo il controllo creativo totale. Il film non è l'opera che avrei fatto se avessi avuto quel controllo. È una tristezza".

Dune, Kyle MacLachlan sulla distribuzione in streaming del film: "È scoraggiante"

Kyle MacLachlan si è però ripreso quando Lynch gli ha offerto Velluto Blu, di cui gli aveva fatto leggere la sceneggiatura mentre stavano girando Dune a Città del Messico:

"L'ho letto e mi sono detto 'Wow. Questo è molto, molto intenso.' Mi è piaciuto molto e mi sono davvero identificato con il personaggio di Jeffrey. Ma David ed io stavamo progettando di girarlo subito dopo l'uscita di Dune nell'inverno dell'84 e poiché Dune non è andato molto bene, l'hanno posticipato, sono successe delle cose, e poi finalmente è arrivato l'ok per Velluto Blu che abbiamo girato nell'estate dell'85 a Wilmington, nella Carolina del Nord. Siamo stati benissimo. Eravamo Dennis Hopper, Isabella Rossellini, Laura Dern e io".

MacLachlan ha proseguito: "Velluto Blu è stata una specie di rinascita per me. Per quanto traumatico fosse Dune per Lynch, Velluto Blu era una realtà completamente diversa. Eravamo nel nostro elemento. E questo è il punto: abbiamo fatto Dune insieme, e lui avrebbe potuto facilmente dire, 'Beh, Kyle, non ha davvero aiutato il film e quindi troverò qualcun altro'. Non l'ha fatto. Mi voleva. E gli sarò per sempre grato. Grazie, David".

David Lynch ci ha visto giusto, visto che la collaborazione con Kyle MacLachlan è felicemente proseguita con la serie I segreti di Twin Peaks, che si è rivelata un enrome successo.