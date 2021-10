Dune, Josh Brolin spiega la differenza tra il film di Denis Villeneuve e i cinecomic Marvel

Josh Brolin si è addentrato nelle differenze tra il metodo di lavoro di Denis Villeneuve per il suo Dune e i cinecomic del Marvel Cinematic Universe.

Josh Brolin ha parlato delle differenze tra il lavorare a un film come Dune rispetto ai cinecomic Marvel in una recente intervista a ComicBook.com.

In Dune, diretto da Denis Villeneuve, Josh Brolin interpreta Gurney Halleck, affiancando i colleghi Timothee Chalamet, Pscar Isaac, Zendaya e il resto del nutrito cast. Ecco come ha descritto l'attore il processo lavorativo confrontandolo con quello dei cinecomic Marvel, dove veste i panni del titano pazzo Thanos:

"Perché Marvel ti fornisce pagine per farti pensare che sia una cosa, e poi la cambia, era fastidioso. Ma con Dune, hai già tutto a disposizione. Hai il romanzo, hai la fonte del materiale, è difficile nascondere la storia, anche se è un adattamento molto fedele. Alcune cose sono cambiate, altre sono state create appositamente... Perché ha una vita propria. E poi è stato costruito sul serio, ci siamo trovati in mezzo a questi set incredibili, la scenografia è imponente mentre Marvel si affida alla tua immaginazione. Sono entrambi metodi affascinanti e meritano attenzione, ma sono molto diversi."

In un'altra intervista con ACE Universe, Brolin ha aggiunto: "Dune è davvero un capolavoro cinematografico, quello che è stato in grado di fare, il modo in cui è riuscito a gestire tutti quei personaggi e dare a tutti i personaggi il loro tempo e il loro spazio, il tutto senza mai perdere di vista la storia."

Ecco la nostra recensione di Dune. L'adattamento del classico di Frank Herbert, firmato da Denis Villeneuve, vede nel cast Timothee Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson e Josh Brolin.