Josh Brolin completamente nudo nella foto su Instagram: pioggia di commenti

Josh Brolin ha condiviso sui social una foto di se stesso nudo, su Instagram, scatenando i commenti dei suoi followers che, attraverso l'ironia ed i riferimenti al personaggio di Thanos, hanno espresso il proprio apprezzamento per lo stato di forma dell'attore.

Quando siamo giunti alla metà di dicembre, c'è chi trascorre ore sotto il piumone a guardare film e serie tv, e chi invece si può permettere di rilassarsi stando completamente nudo all'aperto e sorseggiando la propria bevanda preferita. Quest'ultimo è il caso di Josh Brolin, come testimonia la foto da lui condivisa nelle scorse ore sui social. "Alla fine della giornata una vita sarà giudicata da quante volte eri nudo. Nessuno ha detto che intendessero metaforicamente", si legge nel post che, come prevedibile, ha scatenato migliaia di commenti scritti da chi nello scatto non vede solo Brolin ma anche Thanos, il villain numero uno del Marvel Cinematic Universe interpretato proprio dall'attore statunitense. Non a caso, infatti, leggiamo nei commenti diversi riferimenti al personaggio Marvel, tra ironia e vere e proprie citazioni. "Finalmente riposo e guardo il sole sorgere su un universo grato", scrive ad esempio un follower di Brolin, a cui si aggiunge una ragazza che invece scrive: "Come se la passano quelle gemme dell'infinito...", riferendosi allo stato di forma dell'attore. "Thanos e le sue due gemme preferite" si legge in un altro commento più malizioso, a cui se ne aggiunge subito un altro con scritto: "Qualcun altro sta zoomando?". C'è chi poi intravede nella foto una sorte di sequel di Avengers: Endgame e scrive: "Ecco Thanos in una realtà alternativa dopo aver distrutto tutte le gemme dell'infinito".

Negli scorsi giorni, Josh Brolin si è espresso riguardo la scelta della Warner di distribuire i film del listino 2021 in contemporanea nelle sale e su HBO Max. In particolare, l'attore si è schierato dalla parte di Denis Villeneuve, regista che lo ha diretto in Dune, proprio tra i film in uscita nel 2021 e quindi direttamente coinvolti nella questione. Villeneuve aveva dichiarato: "Lo steaming può produrre dei contenuti grandiosi, ma non i film con l'atmosfera e la portata di Dune. Non avrà la possibilità di ottenere i risultati economici sperati e la pirateria alla fine trionferà. Warner Bros potrebbe aver semplicemente ucciso il franchise di Dune". Brolin, dal canto suo, si è limitato a condividere il lungo post di Villeneuve, facendo comunque ben intendere il suo punto di vista sull'argomento.