Dune: House Atreides, primo sguardo al fumetto prequel di Dune

Ad alimentare l'hype in attesa dell'uscita di Dune, adattamento della saga di Frank Herbert firmato da Denis Villenueve, ci ha pensato l'anteprima del fumetto prequel, Dune: House Atreides.

La serie a fumetti in 12 albi, pubblicata da BOOM! Studios, è stata svelata in anteprima da Comicbook.com. Il fumetto, scritto da Brian Herbert, figlio di Frank, e Kevin J. Anderson, è disegnato da Dev Pramanik e dal colorista Alex Guimares in partnership con Herbert Properties LLC e Abrams ComicArts, che pubblicherà la prima di tre adattamenti graphic novel del romanzo di Dune.

Ambientato negli anni che precedono gli eventi di Dune, Dune: House Atreides trasporta i lettori in un lontano futuro sul pianeta deserto Arrakis dove Pardot Kynes cela i suoi segreti ecologici in regioni remote e desolate del mondo alieno. Nel frattempo Shaddam Corrino, figlio dell'Imperatore Elrood, progetta un attacco violento; in queste aree remote il piccolo Duncan Idaho, schiavo all'età di otto anni, cerca di sfuggire al suo crudele padrone, e un giovane uomo di nome Leto Atreides affronta un viaggio fondamentale per il suo futuro. Queste anime si uniranno per scoprire che il loro destino è quello di cambiare forma alla storia dell'universo.

Dune: House Atreides #1, la cover di Jae Lee

Dune: House Atreides #1, copertina variant di Miguel Mercado

Dune: House Atreides #1 verrà commercializzato negli USA a partire dal 21 ottobre.

Per vedere il film di Denis Villeneuve, Dune, salvo slittamenti, dovremo attendere il 17 dicembre 2020.