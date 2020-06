Dune, Hans Zimmer: "Sto sperimentando molto e faccio impazzire tutti"

In un'intervista il compositore Hans Zimmer ha approfondito il suo lavoro per la colonna sonora di Dune 'Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, sono pieno di idee'.

Intervistato da Variety, il compositore premio Oscar Hans Zimmer ha parlato della lavorazione di Dune, esprimendo tutto il suo entusiasmo per un progetto che lo sta conducendo a sperimentare molto e di conseguenza a far ammattire i colleghi di lavoro, come lui stesso ha ammesso, definendo "assolutamente stimolante" la collaborazione con Denis Villeneuve.

"In questo momento sto realizzando questi suoni. Ho solo queste idee ed è così tutti i giorni. Sto facendo tutti questi esperimenti e non ho idea se qualcuno di loro finirà mai nel film. Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, di fare un lavoro solido e di rendere giustizia al libro... E alcuni di loro probabilmente saranno disastri completi e assoluti. Ma ci sto provando. Sono odioso e dico alla gente che ho bisogno di più tempo. Sto facendo impazzire tutti su Dune perchè sono pieno di idee. E Denis mi lascia far parte di questo mondo".

Il compositore ha approfondito inoltre altri aspetti della lavorazione e dello smart working:"La registrazione è in corso a Londra e Vienna. Ho sempre lavorato con formazioni dispari, e in qualche modo ho inventato - nel bene e nel male - un modo di lavorare in cui puoi avere diverse sezioni in diversi momenti. Quindi per me non è così diverso. Lavorare da remoto è orribile ma l'ho fatto. E se dobbiamo farlo in questo modo, lo faremo" ha chiosato Zimmer.

Dune: Denis Villeneuve con Javier Bardem sul set del film, nel 2020

Dune è la nuova versione cinematografica del romanzo omonimo di Frank Herbert, dopo l'infausta trasposizione di David Lynch del 1984. Nel cast del film ci sono Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin e Javier Bardem. Il film dovrebbe uscire nelle sale entro fine anno.