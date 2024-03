Dune: Hans Zimmer ha già iniziato a comporre le musiche per 'Messia di Dune'

Nel corso di un'intervista concessa a Hans Zimmer, il compositore Premio Oscar ha confermato di aver già iniziato il suo lavoro in vista del terzo capitolo del franchise di Dune, Messia di Dune, che però deve ancora ricevere il via libera dalla Warner Bros.

Alla domanda del giornalista di Variety, se stesse ancora componendo musica per Dune, Zimmer ha risposto: "Naturalmente. Denis arriva il secondo giorno di riprese e, senza dire una parola, mi mette 'Dune: Messiah' sulla mia scrivania, e io so dove stiamo andando e so che non abbiamo finito".

Zimmer ha poi rivelato di aver scritto alcune canzoni insieme a Josh Brolin che non sono mai state incluse nella colonna sonora del primo film del 2021:

"Io e Josh abbiamo probabilmente due o tre canzoni della prima parte che non sono mai state inserite nel film", ha dichiarato Zimmer. "E penso che Josh e io faremo la nostra versione unplugged molto presto".

Zimmer ha vinto il suo secondo Premio Oscar proprio grazie alla colonna sonora di Dune e anche in Dune - Parte Due è stato artefice di una partitura davvero incredibile, in grado di lasciare senza fiato lo spettatore alla fine della proiezione. Su queste pagine potete leggere la recensione di Dune - Parte Due.