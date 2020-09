Dune: Hans Zimmer svela come ha realizzato la cover dei Pink Floyd presente nel trailer

Il trailer di Dune propone una cover di Eclipse, un iconico brano dei Pink Floyd e Hans Zimmer ha svelato in che modo ha lavorato per creare la suggestiva musica che accompagna le prime sequenze del film diretto da Denis Villeneuve.

Nel video si può sentire il risultato finale dell'impegno del compositore che firmerà anche la colonna sonora dell'atteso lungometraggio in arrivo a dicembre.

Hans Zimmer ha raccontato che per incidere Eclipse, tratto dallo storico album del 1973 Dark Side of the Moon, ha collaborato con un coro, composto da 32 voci, di Los Angeles.

L'artista ha realizzato otto sessioni con quattro interpreti per volta pur di mantenere la distanza sociale resa necessaria dalla pandemia.

Il testo è stato interpretato da 12 cantanti, mentre altre 20 persone hanno inciso i cori.

Edie Lehmann Boddicker, che si è occupato dell'assunzione delle persone coinvolte, ha dichiarato: "Voleva rendere omaggio all'originale, con un sound molto specifico, in modo tale che le voci non sembrassero urgenti. C'è una certa gioia nel brano, molta speranza. Si tratta di qualcosa di molto pacifico e che non sembra di questo pianeta".

Boddicker aveva già collaborato con Hans Zimmer in occasione della colonna sonora del film Il Re Leone e ha aggiunto: "Abbiamo seguito tutti i protocolli COVID-19. Tutti hanno indossato delle maschere tranne quando erano nei rispettivi cubicoli, divisi dal vetro, tutti con i loro microfoni, e tutto veniva disinfettato tra le varie sessioni".

Zimmer non è mai andato nello studio, continuando a lavorare da casa e con le persone coinvolte usando FaceTime. Nel trailer non si può sentire il brano intero inciso per l'occasione in collaborazione con Steven Doar, la violoncellista Tina Guo, il bassista Juan Garcia-Herreros e il chitarrista Guthrie Govan.

Le vendite di Eclipse, grazie alla popolarità del trailer di Dune, sono cresciute online di ben l'1.750%.