Dune: guida per principianti in preparazione al film di Denis Villeneuve

Ecco i consigli per esplorare l'universo di Dune, epica saga scifi, in attesa dell'arrivo dell'adattamento di Denis Villenueve.

Come accostarsi alla saga di Dune per prepararsi al meglio all'uscita del film di Denis Villeneuve? Anche i meno esperti sanno che il Ciclo di Dune è un'opera complessa e ambiziosa e chi ha tentato la via dell'adattamento, come David Lynch, si è scottato. Adesso ci riprova Denis Villeneuve con un multiprogetto che comprende almeno due film e una serie tv spinoff. Come prepararsi alla visione attraverso i libri?

Come sottolinea Gamesradar.com, districarsi nella saga di Frank Herbert, con le complessità della trama e gli strani nomi dei personaggi, non è certo una passeggiata. L'adattamento di David Lynch del 1984 si è rivelato un flop colossale, quello di Alejandro Jodorowsky non è mai andato in porto e la versione di SyFy Channel era davvero troppo lunga.

Il canadese Denis Villeneuve sembra avere le idee più chiare e il suo Dune promette davvero bene a giudicare da quanto visto finora Inoltre il cineasta puà contare su un cast all-star che include Timothée Chalamat, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin e Zendaya.

Dune è ambientato in un futuro fictional (il 10.191, per l'esattezza) in cui le casate nobili sono alla guida di una società feudale che si estende per vari pianeti. Il protagonista, Paul Atreides, è il figlio del Duca Leto Atreides edi Lady Jessica, accolita dei Bene Gesserit. I Bene Gesserit sono una setta religiosa matriarcale che possiede poteri sovrumani ottenuti attraverso un lungo addestramento fisico e mentale per scopi politici. Per accrescere la loro influenza Lady Jessica è stata installata nella Casata Atreides. Lo scopo dei Bene Gesserit è che le accolite partoriscano figlie femmine perché credono che una di queste donne diventerà una sorta di figura cristologica nota come Kwisatz Haderach. La storia si apre quando gli Atreides si trasferiscono dal pianeta oceanico Caladan al pianeta deserto Arraki sper controllare il raccolto di un prodotto da esportazione noto come melange, ovvero la spezia. Il Duca Leto si trasferisce obbedendo all'ordine dell'Imperatore Padishah Shaddam IV, che è segretamente in combutta coi membri della Casata Harkonnen, rivali degli Atreides. La vita degli Atreides su Arrakis si rivela pericolosa e Jessica e Paul devono abbandonare la città per cercare rifugio presso i Fremen, popolo del pianeta nativo che si nasconde nelle dune di sabbia.

Il primo romanzo della saga di Dune, intitolato per l'appunto Dune, è diviso in tre parti: Dune, Mua'dib e The Prophet, mentre Denis villenueve ha deciso di trarne due film.

Per chi volesse approfondire la conoscenza della saga, il materiale non manca. Frank Herbert è morto subito dopo la pubblicazione di Chapterhouse: Dune, che si conclude con un sorprendente cliffhanger. Vent'anni dopo il figlio dello scrittore, Brian Herbert, insieme a Kevin J. Anderson, ha scritto un sequel basato sugli appunti lasciati dal padre. Ecco i romanzi del Ciclo di Dune in ordine cronologico: