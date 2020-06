Dune: nonostante il libro sia diviso in due film è "un'epica storia indipendente"

Il direttore della fotografia di Dune ha confermato che il film proporrà una storia epica in grado di soddisfare pur avendo diviso il romanzo in due parti.

Dune, nonostante sia stato ideato come primo capitolo dell'adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert, sarà una storia completamente formata.

A rivelarlo è stato il direttore della fotografia del film, Greig Fraser, in un'intervista rilasciata al sito Collider.com.

Il romanzo originale di Dune, per decisione del regista Denis Villeneuve, è stato diviso in due parti, tuttavia gli spettatori non usciranno dalla sala insoddisfatti a causa del racconto proposto nei cinema a dicembre. Greig Fraser ha sottolineato parlando di Dune: "Si tratta di una storia completamente formata in se stessa con le proprie direzioni da prendere. Si tratta di un film epico in grado di essere totalmente indipendente che offrirà molto alle persone quando andranno a vederlo. Visivamente è un'avventura".

Il filmmaker ha proseguito spiegando: "Realizzarlo è stata un'esperienza m magnifica. Sono stato sopraffatto dalle persone coinvolte. Alcuni degli attori, oltre a essere follemente pieni di talento, sono semplicemente delle persone davvero adorabili con cui ho stretto un rapporto di amicizia".

Fraser ha quindi parlato della collaborazione con il regista Denis Villeneuve: "Posso dirvi che è un maestro e un essere umano fantastico che è pieno di passione, energia, sensibilità e affetto. Ciò che amo di Denis è che i franco-canadesi e gli australiani tendono ad avere molte somiglianze per quanto riguarda il fatto che possiamo diventare un po' aggressivi con passione quando dobbiamo esserlo. I franco-canadesi possono dimostrare davvero tanta passione nei confronti della vita e delle cose, quindi sono andato davvero d'accordo con lui su quel livello e anche con Patrice Vermette, il production designer. Se qualcosa non andava bene esclamavo 'è una cazzata!' e Patrice rispondeva 'sì, è una merda!'. Non evitavano di esprimere apertamente la propria opinione, elemento che trovo fantastico, e abbiamo avuto un grandioso rapporto".

Il protagonista del film diretto dal regista canadese Denis Villeneuve, in arrivo nelle sale americane a dicembre, è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling.