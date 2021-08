Dune: Denis Villeneuve vuole realizzare una trilogia che includa 'Messia di Dune'

Denis Villeneuve ha accettato di realizzare un adattamento del celebre classico di Frank Herbert, Dune, a condizione di poter dividere il libro in due parti traendone due film. Il progetto del regista è quello di dar vita a una trilogia che comprenda anche Messia di Dune, Warner Bros. permettendo.

Dune sarà proiettato in anteprima mondiale venerdì 3 settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia durante la Mostra lagunare. Nell'attesa, Denis Villeneuve ha anticipato a Collider i suoi progetti futuri rivelando l'intenzione di realizzare una trilogia che conterrà anche l'adattamento del romanzo sequel di Frank Herbert del 1969, Messia di Dune. Al momento il regista canadese e lo sceneggiatore Jon Spaihts sono impegnati con la sceneggiatura del primo sequel, ma a quanto pare le storie di Dune da raccontare sono ancora molte. Ecco le parole del regista:

"Il secondo romanzo della saga di Dune, Messia di Dune, potrebbe diventare un film straordinario. Ho sempre pensato che sarebbe potuta essere una trilogia. Sono anni di lavoro perciò non credo di poter andare oltre tre film."

Villeneuve ha commentato, inoltre, certi cambiamenti che ha dovuto inserire, come la scelta di non far apparire nel primo film Feyd-Rathua Harkonnen, nipote del Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård):

"Il libro è talmente ricco. Contiene talmente tanti fantastici dettagli su differenti culture. Per preservarli e avere il tempo di portarli sullo schermo, abbiamo dovuto fare scelte importanti".

Come Villeneuve ha recentemente dichiarato a Total Film, "negli ultimi decenni sentivamo che non è possibile adattare questo libro, è un compito impossibile. Ma nei meandri della mia mente, volevo dimostrare che potesse esistere un film bello e popolare. Tutti alla Warner Bros e alla Legendary sono dediti al 100% a questo progetto. Sentono che sarebbe necessario un risultato davvero negativo al botteghino per non avere un sequel di Dune, perché adorano il film. Ne sono orgogliosi quindi vogliono che la saga prosegua".

Dopo il passaggio veneziano, l'uscita di Dune nei cinema italiani è fissata per il 16 Settembre 2021.