Dune, Denis Villeneuve non pubblicherà mai scene eliminate: 'Se non sono nel film non esistono'

Nell'attesa di vedere nelle sale Dune: Parte Due, dal 28 febbraio prossimo, molti fan stanno recuperando la prima parte anche grazie all'uscita del film in formato fisico. Tuttavia, non sono presenti scene eliminate negli extra, con Denis Villeneuve ha spiegato chiaramente il motivo di questa mancanza.

"Sono un convinto sostenitore del fatto che quando qualcosa non è nel film, per me è come fosse morta. Come se uccidessi qualcuno di a me caro, e per me è doloroso". Sarà doloroso anche per i fan. Il regista ha poi spiegato che si tratta di una scelta d'amore difficile, ma necessaria:

"A volte rimuovo delle inquadrature e dico: 'Non posso credere che sto tagliando questo'. Mi sento come un samurai che si apre l'intestino. È doloroso, quindi non posso tornare indietro e creare un Frankenstein e cercare di rianimare le cose che ho ucciso. È troppo doloroso. Quando è morto, è morto, ed è morto per una ragione. Ma sì, è un progetto doloroso, ma è il mio lavoro. Il film prevale. Sono molto, credo, severo in sala di montaggio. Non penso al mio ego, penso al film".

"Non è importante la durata, ma la storia"

Parlando in termini di durata di una pellicola, Villeneuve ha aggiunto:

"La durata di un film, per me, si basa su ciò di cui la storia ha bisogno. A volte nella mia vita ho fatto film di 75 minuti, mentre questo è di due ore e 45 [minuti], credo, qualcosa del genere. Per me non è importante la durata, ma la narrazione, e sentivo di voler creare uno slancio. Volevo che il film avesse un'energia che mi entusiasmasse e ho pensato che quella fosse la durata perfetta... Per me, non importa quale sia la lunghezza fisica della durata, è sempre l'esperienza che si prova mentre si guarda il film e come ci si sente. Un film di cinque minuti può annoiare, mentre ce ne sono alcuni, ne conosciamo alcuni, che durano tre o quattro ore e che si potrebbero vivere per sempre. Quindi, bisogna solo trovare il tempo perfetto, ed è quello che ho cercato di fare".

La durata di Dune: Parte Due è addirittura superiore a quella del primo Dune, come confermato qualche settimana fa.