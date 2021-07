Dune: i character poster dei protagonisti del film

Dune, il film diretto da Denis Villeneuve, verrà presentato in anteprima a Venezia 2021, e i character poster rivelano il look dei protagonisti.

Dune verrà presentato in anteprima fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 il 3 settembre, e i character poster dei protagonisti svelano il look dei personaggi creati per il nuovo adattamento dell'opera letteraria.

Il film avrà come protagonista l'attore Timothée Chalamet nel ruolo del giovane Paul e le immagini permettono di vedere anche gli altri membri del cast.

Dune: il character poster di Timothée Chalamet

Il lungometraggio racconta la storia di Paul Atreides, un ragazzo brillante e dotato che deve viaggiare sul pianeta più pericoloso in tutto l'universo per assicurare il futuro della sua famiglia e del suo popolo.

Il protagonista del film diretto dal regista canadese Denis Villeneuve, tratto dal romanzo di Frank Herbert, è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling.

Dune: il character poster di Zendaya

Dune: il character poster di Rebecca Ferguson

Dune: il character poster di Oscar Isaac

Dune: il character poster di Jason Momoa

Dune: il character poster di Josh Brolin

Dune: il character poster di Javier Bardem

La storia raccontata tra le pagine dovrebbe essere divisa anche sul grande schermo in due parti e alcuni leak sostengono che gli spettatori assisteranno a un film che si conclude con un cliffhanger che rende quasi obbligatoria la produzione di un sequel.