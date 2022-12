Dune: Awakening, pubblicato il primo teaser del nuovo MMO d'ispirazione cinematografica e letteraria

La serata dei The Game Awards 2022 è stata sicuramente ricca di sorprese; nella miriade di annunci uno fra tutti ha scosso l'attenzione del pubblico: quello di Dune: Awakening mostratosi nel suo primo teaser trailer. Il nuovo survival MMO sarà all'altezza delle aspettative?

Durante i TGA 2022 abbiamo finalmente avuto un assaggio della pre-alpha di Dune: Awakening, con un teaser trailer inedito. Attraverso la clip possiamo dare un primo sguardo alla situazione in game del pianeta Arrakis, ai suoi attuali insediamenti e agli esseri viventi che l'hanno colonizzato.

Per adesso non sappiamo ancora moltissimo riguardo a Dune: Awakening, se non che si tratta di un MMO (Massively Multiplayer Online, un giorco in rete che può supportare migliaia di giocatori cntemporaneamente) in cui la sopravvivenza viene prima di tutto il resto. I giocatori dovranno confrontarsi sia con un mondo all'apparenza ostile che con le dinamiche sociali del caso, in un contesto che potrebbe non risparmiare nessuno.

Sviluppato da Funcom e Nukklear GmbH e pubblicato da Funcom, questo videogioco s'ispira alla serie di storie scritte da Frank Herbert, attingendo pienamente dallo stile del Dune di Denis Villeneuve, uscito nei cinema nel 2021.