Dune: arriva il set Lego dedicato a uno dei velivoli più iconici del film di Denis Villeneuve

Lego ha appena offerto ai fan di Dune un nuovo set semplicemente imperdibile: la versione in mattoncini di uno dei velivoli più straordinari dell'iconica avventura ambientata nello spazio.

Il Gruppo Lego ha annunciato oggi il suo primo set dedicato a Dune della Legendary Entertainment, basata sull'adattamento cinematografico di Denis Villeneuve del romanzo di Frank Herbert. Il nuovo Dune Atreides Ornitottero Reale LEGO Icons porta in vita in formato mattoncino uno dei velivoli più iconici dell'epopea fantascientifica ambientata nello spazio.

Con i suoi 1.369 pezzi, i fan e le fan di Dune potranno ricreare - come mai fatto prima d'ora- l'iconico design dell'Ornitottero, con le eliche che con una rotazione di 180 gradi possono essere aperte e chiuse in un semplice clic.

Con un'altezza di 23 cm, una lunghezza di 57 cm e una larghezza di 79 cm, il nuovo set Dune Atreides Ornitottero Reale LEGO Icons è dotato di un carrello di atterraggio pieghevole. Il set comprende anche otto nuovissime minifigure LEGO dei personaggi principali di Dune, tra cui Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho e il Barone Harkonnen con la sua lunga veste.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Per gli appassionati dei romanzi originali di Dune di Frank Herbert o del recente successo cinematografico di Denis Villeneuve, in attesa di Dune: Parte Due in arrivo nei cinema il 15 marzo 2024, il set Dune Atreides Ornitottero Reale LEGO Icons rappresenta uno straordinario pezzo da esposizione.