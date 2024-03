Dune - Parte Due, gli Harkonnen sono cannibali? Perché le donne di Feyd-Rautha mangiano le persone?

Nel corso di Dune - Parte Due assistiamo a un maggiore approfondimento della cultura degli Harkonnen, che nella prima parte era stata solo in parte descritta. Ad esempio, il fatto che gli Harkonnen siano cannibali, elemento originale e non presente nei libri ma aggiunto da Denis Villeneuve.

La caratterizzazione di Villeneuve dell'erede Harkonnen Feyd-Rautha in Dune - Parte Due, in particolare, insiste sul fatto che gli Harkonnen non sono solo tiranni politici, ma persone veramente mostruose guidate dal disprezzo della morale e della decenza umana.

Dune - Parte Due: una scena

Gli Harkonnen sono cannibali?

Il sequel vede Feyd-Rautha uccidere senza pietà e indulgere in piaceri brutali, come combattere gli schiavi fino alla morte e mantenere un harem di donne cannibali. Feyd-Rautha che rivendica un gruppo di donne cannibali è un piccolo ma estremamente significativo dettaglio del sostentamento dell'erede che Villeneuve sfrutta con intelligenza per illustrare gli Harkonnen come i peggiori e più spaventosi tipi di antagonisti.

Il fatto che Feyd-Rautha tenga un harem di cannibali è una libertà creativa presa da Villeneuve, visto che nel romanzo di Herbert gli Harkonnen erano noti per tenere alcune donne in uno spazio designato come ala di piacere. Invece, le donne di Feyd-Rautha, o arpie, nel sequel di Villeneuve sono inserite in una dinamica ancora più stravagante, in cui il personaggio le tratta più come animali domestici che come concubine.

L'harem di Feyd-Rautha è solo uno dei cambiamenti rispetto al libro. Feyd-Rautha che dà da mangiare le sue vittime ai suoi animali domestici umani è un modo transitorio e incredibilmente efficace per il film di stabilire che la stirpe degli Harkonnen è orrenda come il romanzo di Herbert la fa apparire senza la necessità di seguire precisamente il materiale di partenza.

Inoltre, Dune - Parte Due, con l'inclusione dell'harem, fa pensare a quanto in là può spingersi la barbarie degli Harkonnen e alle atrocità che hanno già compiuto.

Sebbene sia facile presumere che possano commettere atrocità senza rimorsi, non sembra che il cannibalismo sia praticato da tutta la razza. Il cannibalismo sembra essere praticato solo dalle arpie, in un atto di cui gli Harkonnen, o più specificamente Feyd-Rautha, si compiacciono delle loro gesta e del loro potere. Come visto in Dune: Parte Uno, anche il Barone Harkonnen ospita un inquietante animale domestico umanoide.