Dune 3, ecco quando inizieranno le riprese del nuovo film della saga con Timothée Chalamet

Il successo mondiale di Dune - Parte Due ha spinto Warner Bros. Discovery e Legendary ha confermare la produzione del terzo film della saga che vedrà il ritorno di Denis Villeneuve alla regia. Ma quando inizieranno le riprese?

Innanzitutto, il terzo film sarà basato sul secondo romanzo della saga fantascientifica di Frank Herbert, ovvero Messia di Dune, la cui storia è ambientata diversi anni dopo la conclusione del primo libro, con la guerra universale contro il Paul Atreides di Timothée Chalamet già avviata.

In precedenza, era stato riferito che Villeneuve si sarebbe prima dedicato a un progetto più piccolo prima di fare ritorno su Arrakis per le riprese del suo terzo Dune. Tuttavia, stando a uno scoop riportato dal noto insider MyTimeToShineHello, pare che le riprese di Dune 3 prenderanno il via già nell'agosto 2025, ovvero tra poco più di un anno. Sembra improbabile, quindi, che il regista possa dedicarsi a un altro film prima di tornare al franchise, a meno che non lo giri a tempo di record.

Florence Pugh è la Principessa Irulan in Dune - Parte Due

Il personaggio di Florence Pugh sarà fondamentale

Dune - Parte Due ha raccontato la storia della seconda metà del libro originale di Herbert, introducendo diversi nuovi personaggi, tra cui la principessa Irulan Corrino interpretata da Florence Pugh. Si tratta della figlia maggiore dell'imperatore Shaddam Corrino IV (interpretato da Christopher Walken) e che nel secondo film ha un ruolo marginale.

Dune 3, Denis Villeneuve assicura: "Il messaggio del franchise diventerà più chiaro in Messia"

Nel corso di una recente intervista, Villeneuve ha spiegato perché ha scelto porprio Pugh per un ruolo piccolo ma fondamentale e del suo ritorno in Dune 3. Paragonando il suo ruolo al poco tempo a disposizione di Zendaya nel primo film, Villeneuve aveva dichiarato le sue intenzioni per il personaggio: diventerà uno dei "più importanti dell'intera saga".

"Sto facendo un po' quello che ho fatto con Zendaya nel primo film. Ho introdotto Chani in Dune e poi è diventata uno dei personaggi principali nella 'Parte Due'. Farò lo stesso con Florence, l'ho appena introdotta nella 'Parte Due' e in Messia di Dune, diventerà uno dei personaggi principali".