Denis Villeneuve farà un “film più piccolo” prima di dirigere Dune 3

Molti si chiedono quale sarà il prossimo progetto di Denis Villeneuve, da poco reduce dal film di maggior successo della sua intera carriera, Dune - Parte Due. Ora siamo venuti a conoscenza che, nonostante Dune 3 sia in fase di sviluppo, sembra che Villeneuve si prenderà una pausa dal mondo di Arrakis prima di imbarcarsi nel terzo film della saga.

Bory Kit di THR lascia intendere che Villeneuve ha già deciso quale sarà il suo prossimo film e che sarà un "film più piccolo". Kit aggiunge che "Messiah" non è "in programma a breve". Quindi, quale potrebbe essere questo film più piccolo? D'altronde, se paragonato a 'Dune', qualsiasi film potrebbe essere più piccolo. Stiamo parlando di qualcosa di simile ai suoi lavori precedenti, Enemy e Prisoners?

Alcuni ipotizzano che potrebbe trattarsi dell'adattamento, annunciato di recente, del libro di Annie Jacobsen "Nuclear War: A Scenario", anche se il piano per questo film è sempre stato quello di girarlo dopo Messia di Dune. Inoltre la sceneggiatura di Nuclear War non è ancora stata scritta.

Dune: Denis Villeneuve e Timothée Chalamet sul set

I progetti di Villeneuve

Villeneuve ha recentemente dichiarato di avere tre potenziali progetti per il futuro: Cleopatra, Incontro con Rama e un film "segreto" che è "sensibile al tempo". Cleopatra sarà basato sulla biografia di Stacy Schiff Cleopatra: A Life e sarà prodotto da Scott Rudin e Amy Pascal. Il colossal targato Sony Pictures è stato in fase di stallo per molto tempo prima di essere affidato a Villeneuve.

Incontro con Rama è un romanzo di fantascienza del leggendario scrittore Arthur C. Clarke e Villeneuve è stato ingaggiato per realizzarne l'adattamento cinematografico già nel 2021. Il terzo progetto invece rimane ancora top secret.