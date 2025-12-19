Dune 3: Timothée Chalamet anticipa come sarà cambiato Paul Atreides nel nuovo film

Denis Villeneuve è tornato dietro la macchina da presa per concludere la sua trilogia tratta dai romanzi e il protagonista ha condiviso qualche spoiler.

Timothée Chalamet ha ripreso il ruolo di Paul Atreides sul set di Dune 3 e ha ora condiviso qualche anticipazione riguardante il futuro del personaggio.

L'attore, attualmente impegnato nella promozione di Marty Supreme, è tornato a parlare dell'adattamento cinematografico della saga compiuto dal regista Denis Villeneuve.

I cambiamenti nel protagonista

Nel precedente capitolo, Dune - Parte Due (di cui potete leggere la nostra recensione), Paul Atreides ha accettato il suo destino come Muad'Dib ed è diventato Imperatore.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet in una scena del film

Il terzo film farà un salto temporale di circa 15-20 anni e Timothée Chalamet ha spiegato: "Senza rivelare troppo su Dune 3, il mio personaggio sarà più vecchio. E sarà inoltre qualcuno che ha subito l'impatto di anni di leadership e deve portare con sé quel peso; è diverso".

L'attore ha concluso il suo impegno sul set nel mese di novembre e, per ora, non sono stati condivisi molti dettagli del terzo film diretto da Denis Villeneuve.

Chi reciterà in Dune 3

Nel lungometraggio ci saranno nuovi personaggi, tra cui il malvagio Scytale che dovrebbe essere interpretato da Robert Pattinson. Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke saranno poi Leto II e Ghanima Atreides, i figli gemelli di Paul e Chani.

La sceneggiatura è firmata da Jon Spaihts e nel cast torneranno Zendaya nei panni di Chani, Florence Pugh che è la principessa Irulan, Josh Brolin nel ruolo di Gurney Halleck, Rebecca Ferguson che interpreta Lady Jessica, Anya Taylor-Joy che ha il ruolo di Alia Atreides, e Jason Momoa nei panni di Duncan Idaho.

I fan, almeno per ora, dovranno attendere il 18 dicembre 2026 prima di vedere nelle sale americane Dune 3 e scoprire in che modo l'opera scritta da Frank Herbert proseguirà sul grande schermo grazie al lavoro compiuto dal regista canadese.