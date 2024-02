Dune: Parte 2, Denis Villeneuve rivela la sua reazione al secchiello di popcorn diventato virale online

Il regista Denis Villeneuve ha svelato la sua reazione alla visione del secchiello per i popcorn a tema creato per Dune: Parte Due.

Alcune settimane fa, infatti, il contenitore che ricrea la bocca del mostro verme della sabbia aveva suscitato innumerevoli commenti online, tra chi era inorridito, chi era divertito e chi lo aveva persino paragonato a un giocattolo sessuale.

Il commento divertito del filmmaker

Rispondendo a una domanda di The New York Times, Denis Villeneuve ha commentato l'originale "gadget" a tema Dune - Parte Due spiegando: "Non voglio fare delle battute stupide ora che rimpiangerò di aver fatto domani mattina. Ma dirò questo. Quando l'ho visto ho reagito dicendo: 'Saaaanti numi. Che ca**o?'".

Il filmmaker ha però aggiunto: "Al tempo stesso, ha creato molto divertimento online. Quindi, forse, è qualcosa di positivo? È un design... Notevole".

Il secondo capitolo della storia

Il film diretto da Denis Villeneuve, tratto dai romanzi di Frank Herbert, esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Denis Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.