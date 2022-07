Dune 2: al via le riprese in Veneto, location blindate

San Vito in Altivole, Veneto, è pronto ad accogliere il cast di Dune 2 che resterà nell'area qualche giorno per le riprese in un set blindatissimo.

Dalle cronache locali del Veneto arriva la notizia dell'inizio imminente delle riprese di Dune 2. Legendary Entertainment è pronta a dare il via alla lavorazione del sequel e il set è stato organizzato ad Altivole, in Veneto, dove sono state blindate alcune location tra cui la celebre Tomba Brion. dal 21 luglio il cast di Dune farà ritorno a Budapest, Ungheria, dove è stato girato il primo film.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Proprio in questi giorni la Tomba Brion, è stata donata al Fai (Fondo per l'ambiente italiano). Durante la cerimonia di donazione, giovedì 30 giugno, i nuovi proprietari hanno annunciato che il monumento funebre, progettato dall'architetto Carlo Scarpa, resterà chiuso per tutta la prossima settimana. Le visite riprenderanno dall'8 luglio. Come rivela Treviso Today, il motivo è proprio quello di lasciare il sito alla troupe di Dune: Part Two guidata da Denis Villeneuve. Le riprese dovrebbero durare da oggi a mercoledì 6 luglio.

Per impedire l'accesso ai curiosi, il sindaco di Altivole, Chiara Busnardo, ha firmato un'ordinanza per limitare gli accessi nell'area delle riprese di Dune 2. Prevista la chiusura al traffico, esclusi residenti e mezzi di soccorso, del viale che porta al cimitero di San Vito e il divieto di sosta per tutti, dal 29 giugno al 10 luglio. Inevitabile l'arrivo di decine di fan da tutta Italia ma i controlli saranno serrati.

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem e Josh Brolin torneranno a interpretare i loro personaggi della saga di Dune, tra i nuovi arrivati celebrato l'arrivo di Léa Seydoux nei panni di Lady Margot, Florence Pugh, Christopher Walken e della star di Elvis Austin Butler.

Dune si è rivelato un successo globale e ha incassato 400 milioni di dollari, vincendo sei Oscar. La data di uscita di Dune: Part Two, prevista per il 20 ottobre 2023 è stata di recente posticipata al 17 novembre 2023.