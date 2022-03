Dune 2: Florence Pugh potrebbe avere il ruolo della Principessa Irulan Corrino

Dune 2 potrebbe avere tra i suoi protagonisti anche l'attrice Florence Pugh, attrice attualmente impegnata nelle trattative con la produzione.

Denis Villeneuve, ovviamente, tornerà alla regia della seconda parte del progetto prodotto da Legendary e Warner Bros.

Le indiscrezioni sostengono che il regista i produttori vorrebbero affidare a Florence Pugh, recentemente star di Black Widow, un ruolo importante in Dune: Part Two: quello della principessa Irulan Corrino, la figlia maggiore dell'Imperatore Shaddam Corrino IV.

L'attrice, se entrasse a far parte del cast, reciterebbe accanto alle star Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin.

Attualmente Denis Villeneuve e Legendary non hanno commentato le notizie riportate online. Le riprese del film inizieranno in autunno e la data di uscita nelle sale è prevista per il 20 ottobre 2023.

Tra i nuovi progetti in cui reciterà Florence ci saranno anche Oppenheimer, il progetto diretto da Christopher Nolan, e The Wonder, progetto che è prodotto per Netflix.