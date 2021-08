Dune 2: Denis Villeneuve svela che Zendaya sarà la protagonista del film

Zendaya sarà la protagonista di Dune 2, come rivelato dal regista Denis Villeneuve in una recente intervista rilasciata a La Repubblica.

Dune 2 verrà girato prossimamente e la protagonista sarà Zendaya, come rivelato dal regista Denis Villeneuve in un'intervista rilasciata a La Repubblica.

Nel primo capitolo della storia, al centro della trama, c'è invece Timothée Chalamet, interprete di Paul Atreides.

Dune: Zendaya in una scena dal trailer

In Dune Zendaya interpreta un personaggio chiamato Chani. Denis Villeneuve ha spiegato di aver incontrato molte attrici prima di trovare l'interprete giusta per il personaggio. Il filmmaker ha ammesso: "Zendaya voleva fare l'audizione e oggi, dopo aver girato il film e aver visto quanto sia meravigliosa come attrice, mi dispiace che abbia dovuto fare il provino. Semplicemente non la conoscevo. Quel giorno, tuttavia, mi ha colpito e quando ha lasciato lo studio sapevo che Chani era lei, la giovane tigre del deserto".

Villeneuve, parlando dell'attrice e di Timothée Chalamet, ha sottolineato: "Non vedo l'ora di girare la seconda parte di Dune per riaverli insieme, sapendo inoltre che nel prossimo capitolo Zendaya sarà la protagonista della storia".

Come riporta la sinossi ufficiale, Dune è "un'epica avventura ricca di emozioni, che narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione e che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere".

Al fianco di Timothée Chalamet, in Dune troviamo Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Chang Chen e David Dastmalchian. La sceneggiatura del film è stata scritta da Villeneuve insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth.

L'opera sarà presentata fuori concorso, in anteprima mondiale, il 3 settembre al Festival di Venezia 2021. Per quanto riguarda l'uscita nelle sale italiane, invece, l'appuntamento è per il 16 settembre.